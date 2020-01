Emergenza sanità: medici al lavoro fino a 70 anni, in 10mila pronti a restare in corsia (Di domenica 19 gennaio 2020) Al loro fianco potranno lavorare anche giovani dottori che non hanno ancora completato la formazione speciastica e che potranno essere assoldati con contratti a tempo determinato già dal terzo anno di corso Leggi la notizia su ilsole24ore

GonnelliLuca : Sanità 1 Emergenza sanità:?medici al lavoro fino a 70 anni, in 10mila pronti a restare in corsia @sole24ore - fisco24_info : Emergenza sanità:?medici al lavoro fino a 70 anni, in 10mila pronti a restare in corsia: Al loro fianco potranno la… - Bob6Rock : RT @Bob6Rock: #sanità: emergenza sanità... ma perché invece di mettere telecamere di sicurezza nei pronto soccorso o sulle ambulanze si pro… -