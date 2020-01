Elisa De Panicis ricordo doloroso: “Ho subito violenza psicologica e fisica” (Di domenica 19 gennaio 2020) Questo articolo Elisa De Panicis ricordo doloroso: “Ho subito violenza psicologica e fisica” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Elisa De Panicis a Live non è la D’Urso rivela un ricordo molto doloroso: “Ho subito violenza psicologica e fisica”. A Live Non è la D’Urso va in onda un faccia a faccia tra Salvo Veneziano e Elisa De Panicis, la concorrente del Grande Fratello Vip 4 vittima di alcuni commenti sessisti da parte del pizzaiolo. … youmovies

MediasetPlay : Salvo Veneziano al centro delle polemiche per le sue affermazioni su Elisa De Panicis e sulle donne in generale. A… - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… - Fiordaliso_ : RT @diodeglizilla: Sì, esatto, Elisa De Panicis è libera di pubblicare foto con le zizze da fuori e se vuole pure mentre gioca a Jenga con… -