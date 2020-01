Elettra Lamborghini, cambio look drastico prima del Festival di Sanremo (Di domenica 19 gennaio 2020) Ormai manca davvero poco all’inizio del Festival di Sanremo di Amadeus e, tra conferenza stampa, annunci e indiscrezioni tutti i protagonisti di questa 70esime edizione sono alle prese con i preparativi. Tra i big in gara, com’è ormai noto, ci sarà anche Elettra Lamborghini, l’ereditiera, cantante e star di Instagram che ha iniziato a farsi conoscere dal grande pubblico partecipando a programmi come Super Shore e Riccanza in onda su Mtv. Elettra, che nel 2017 ha realizzato un calendario sexy con Playboy, ha debuttato nel mondo della musica nel 2018 con “Raggaeton” e poi con la hit estiva “Pem Pem”. Sul palco dell’Ariston la nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima casa automobilistica, porterà il brano ‘Musica’ e ha già promesso che non deluderà i suoi tanti fan. (Continua dopo la foto) “Ebbene sì. È tutto vero – annunciava ai quasi 5mila follower di Instagram sotto a ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

