Eccezionale tormenta di neve di Terranova, Canada: i dati meteo (Di domenica 19 gennaio 2020) CRONACHE meteo: nella giornata del 17 gennaio una terribile tormenta di neve ha interessato la zona atlantica canadese, in particolare l'isola di Terranova. Terranova è chiamata in lingua inglese Newfoundland, ed è un'isola posta di fronte alla costa orientale canadese, incuneandosi nell'Oceano Atlantico. La tempesta che ha colpito l'isola è stata terribile: le raffiche di vento hanno soffiato ad oltre 150 km/h e sono caduti più di 70 cm di neve fresca (76,5 cm il quantitativo più alto misurato). E' stato dichiarato lo stato di emergenza per le difficili condizioni meteo e l'ordine di chiudere tutte le imprese, il consiglio ai residenti di non uscire dalle proprie case, anche nella città di St. John che è la più grande.La neve, spinta dal vento, ha creato degli accumuli enormi, tanto da seppellire le auto e bloccare le porte delle abitazioni. La massima raffica di vento è ... Leggi la notizia su meteogiornale

