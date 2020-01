E ora scoppia il ‘caso’ Junior Cally, sessismo e politica a Sanremo (Di domenica 19 gennaio 2020) Polemiche per la partecipazione del rapper Junior Cally a Sanremo. Ma lui respinge l'accusa di scrivere testi sessisti e populisti. ''E' evidente dunque che su questa polemica non solo Junior Cally e le sue rime, ma anche le donne e il sessismo non c'entrano nulla. Due sono le cose: o si accetta l'arte del rap, e probabilmente l'arte in generale, che deve essere libera di esprimersi, e si ride delle polemiche. Oppure si faccia del Festival di Sanremo un' ipocrita vetrina del buonismo, lontana dalla realtà e succursale del Parlamento italiano''. Il presidente della Rai Marcello Foa e' intervenuto duramente esprimendo "forte irritazione per scelte che vanno nella direzione opposta rispetto a quella auspicata". "Il Festival, tanto piu' in occasione del suo 70esimo anniversario, deve rappresentare un momento di condivisione di valori, di sano svago e di unione nazionale, nel rispetto del ... ilfogliettone

