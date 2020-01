Due tifosi investiti da rivali, un morto e un ferito. Fermati tre soggetti (Di domenica 19 gennaio 2020) tifosi investiti da membri di una tifoseria rivale: il bilancio è di un morto e un ferito. Fermati tre soggetti, non si esclude l’investimento intenzionale. Potenza, due uomini investiti da un’auto pirata. Il bilancio purtroppo è di un morto. A perdere la vita un ragazzo di trentadue anni. Il sospetto degli inquirenti è che i due, tifosi della Vultur Rionero, possano essere stati investiti intenzionalmente per una folle rivalità sportiva. Ultrà investiti da tifosi rivali: un morto e un ferito L’incidente è avvenuto nei pressi della stazione di Vaglio Basilicata, Potenza, dove i due ragazzi investiti si erano recati insieme con altri tifosi del Rionero per recarsi a Brienza per seguire la propria squadra. Proprio alla stazione ferroviaria i vulturini hanno incontrato i tifosi del Melfi, diretti a Tolve, Potenza, sempre per motivi sportivi. ... Leggi la notizia su newsmondo

TgrBasilicata : +++scontro tra tifoserie della Vultur Rionero e del Melfi calcio nei pressi della stazione ferroviaria di Vaglio Ba… - TgrBasilicata : In seguito allo scontro tra tifoserie che ha portato all'investimento di due tifosi della Vultur Rionero (un morto… - LNikol10 : @SimoInter1908 Penso che lui vive le partite peggio dei tifosi e secondo me come lo sono io adesso sto scazzato e n… -