Dove vedere Lecce-Inter in TV e in streaming (Di domenica 19 gennaio 2020) Si gioca alle 15 allo stadio Via del Mare di Lecce e sarà trasmessa da Sky: le probabili formazioni e i link per seguirla in diretta Leggi la notizia su ilpost

CaterinaF16 : RT @LorenzoBises: MA QUANTE MERAVIGLIE ABBIAMO IN ITALIA MA QUANTO SIAMO FORTUNATI PENSATE A NASCERE IN TEXAS DOVE ALLE ELEMENTARI TI PORTA… - Pigrachu : DOVE CAZZO È MIO PADRE CHE DEVE PORTARMI A CASA A VEDERE LA PARTITA PRONTOOOOOO SOS #MilanUdinese - chbson2 : @marcotravaglio Caro Marco ti guardi la punta del naso ma non riesci a vedere la luna..... ladro si (come tutti.. o… -