Doppio Varricchio dal dischetto, Il San Nicola batte il Molinara (FOTO) (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti San Nicola Manfredi (Bn)- Il Real San Nicola irrompe in zona play-off e mette fine al filotto di vittorie (sette consecutive) del Molinara di Mino Forgione. Sfida decisa da due calci dagli undici metri di Umberto Varricchio, glaciale e preciso dal dischetto. La squadra di Peluso l’ha gestita bene nel primo tempo e l’ha legittimata nella ripresa, quando è stato un immenso Soricelli a tenere a galla i suoi con tre strepitosi interventi. Il Molinara fa un passo indietro: sull’economia del match pesa come un macigno il calcio di rigore generoso (tirato due volte) dell’1 a 0, accordato ai padroni di casa per un fallo su Santini, poi trasformato da Umberto Varricchio. Da quel momento la squadra ospite ha perso smalto, si è fatta ingabbiare e spesso tirare in mezzo a diversi momenti duri di gioco. In uno dei tanti, il San ... Leggi la notizia su anteprima24

