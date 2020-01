Dopo la ‘pax azzurra’, riparte il dialogo con Fratelli d’Italia: Mastella prova a ricucire il centrodestra (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLo scrivevamo ieri: saranno giorni di riflessione per Clemente Mastella. Ma anche di incontri. Due, particolarmente significativi, l’inquilino di palazzo Mosti li ha già tenuti nella giornata di ieri. Il primo è avvenuto con Fulvio Martusciello e una volta terminato è stato lo stesso europarlamentare a parlare di un impegno comune a costruire una “lista condivisa” per le regionali e a “ristrutturare Forza Italia”. I soliti bene informati, però, raccontano di un altro faccia a faccia, consumatosi sempre nella mattinata di ieri. Protagonista, in questo caso, Federico Paolucci, portavoce nel Sannio di Fratelli d’Italia. Non sfuggirà, agli addetti ai lavori, l’importanza della riunione. Mastella e i referenti territoriali di Giorgia Meloni non si parlavano da tempo, se non attraverso note stampa dal sapore polemico. Una contrapposizione emersa con chiarezza in ... Leggi la notizia su anteprima24

ste_pax : RT @nadiarizzo1210: Nel capoluogo marchigiano governato dalla destra, dopo la cena che celebrava la marcia su Roma, nuovi episodi di incita… - OFSCampania : Venerdì 17 gennaio, dopo aver partecipato alla messa di fraternità mensile, la fraternità OFS e la Gifra di TORRE D… - AlatiGiulio : @UGambini @JorioAntonio @Renzo_Pisu @outlaw1847 @aledeniz @GFI65 @Dixer5000 @AndreaGiuricin @angelazoppo @ugoarrigo… -