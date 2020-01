Domenica Live, nuovo scontro tra Paola Caruso e Moreno Merlo. Lei: “Sei ossessionato da me” (Di domenica 19 gennaio 2020) A “Domenica Live”, Paola Caruso e Moreno Merlo sono stati protagonisti di un nuovo accesissimo confronto. Un nuovo accesissimo confronto ha visto nuovamente protagonisti Paola Caruso ed il suo ex Moreno Merlo, nel salotto di “Domenica Live”. La ex Bonas di “Avanti un altro”, per l’ennesima volta, ha rivolto pesanti accuse all’ex fidanzato: “Moreno non … L'articolo Domenica Live, nuovo scontro tra Paola Caruso e Moreno Merlo. Lei: “Sei ossessionato da me” NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

matteosalvinimi : La nostra domenica romagnola inizia da Cattolica, state con noi! ?? #26gennaiovotoLega ?? LIVE ??… - trash_italiano : Paola Caruso: - bonas ad Avanti Un Altro - Isola dei Famosi - Supervivientes - ha ritrovato la madre a Live - ha at… - matteosalvinimi : Buona domenica da Brescello! ?? LIVE ?? -