Domenica Live: le dichiarazioni della famiglia di Salvo Veneziano (Di domenica 19 gennaio 2020) Come preannunciato sui social, la famiglia di Salvo Veneziano si è presentata del salotto di Barbara D’Urso durante la trasmissione Domenica Live per parlare delle dichiarazioni che lo hanno portato alla squalifica dal Gf Vip. Salvo Veneziano, concorrente della prima edizione del Grande Fratello è stato infatti recentemente espulso Grande Fratello Vip 4 per le frasi ritenute sessiste verso la modella Elisa De Panicis: “Sei da maciullare”. Le reazioni sono state immediate e la famiglia di Salvo, figli compresi, ha ricevuto numerose minacce. Domenica Live: parlano moglie e figli di Salvo Laura, la figlia dell’ex concorrente, è addirittura vittima di bullismo sui social. “Sei degna di essere figlia di quell’essere”, “Sei da allontanare”. Frasi che hanno scatenato Barbara D’Urso: “mi spiegate cosa c’entra la figlia o la ... Leggi la notizia su notizie

matteosalvinimi : La nostra domenica romagnola inizia da Cattolica, state con noi! ?? #26gennaiovotoLega ?? LIVE ??… - trash_italiano : Paola Caruso: - bonas ad Avanti Un Altro - Isola dei Famosi - Supervivientes - ha ritrovato la madre a Live - ha at… - matteosalvinimi : Buona domenica da Brescello! ?? LIVE ?? -