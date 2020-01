Domenica Live, la famiglia di Salvo minacciata: “Stai attenta a tuo padre” (Di domenica 19 gennaio 2020) Salvo Veneziano, pizzaiolo siciliano, è uscito dalla Casa più spiata d’Italia dopo le frasi sessiste su Elisa Du Panicis. L’ex gieffino si è scusato dicendo che stava scherzando, ma la produzione del reality non ha voluto sentire ragioni. E nemmeno il pubblico, indignato per la violenza verbale mostrata dal concorrente. Nella burrasca mediatica è finita anche la famiglia, che ha ricevuto diverse minacce e gravi insulti, come racconta a Domenica Live. Salvo, la figlia bullizzata sui social Laura, figlia di Salvo, ha raccontato di come le conseguenze delle parole del gieffino abbiano colpito anche lei. La 19enne viene bullizzata sui social a causa dell’affaire che vede coinvolto il padre, concorrente del Grande Fratello Vip 4. “Dopo aver visto il video ero arrabbiata, ma dopo aver visto mio padre stare male, piangere, la rabbia mi è passata“, racconta Laura, “Magari la voglia di ... Leggi la notizia su thesocialpost

