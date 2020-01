Domenica Live, il padre di Luigi Favoloso contro Nina Moric: “Sono deluso” (Di domenica 19 gennaio 2020) Luigi Favoloso scomparso, il padre a Domenica Live: “Deluso da Nina Moric, non doveva parlarne” Sul caso della scomparsa di Luigi Mario Favoloso si è parlato nella puntata di oggi, 19 gennaio, di Domenica Live. In studio da Barbara D’Urso per la prima volta ha parlato il padre dell’uomo, Michele, che ha replicato alle pesanti accuse mosse da Nina Moric contro il figlio. La showgirl infatti aveva dichiarato che pochi giorni della scomparsa di Luigi c’è stata una violenta lite tra i due e lui avrebbe messo le mani addosso sia a lei che al figlio Carlos. Il padre di Favoloso su ciò ha replicato: “Sono molto deluso da Nina Moric, mi aveva giurato che non avrebbe parlato pubblicamente di questa storia” L’uomo ha anche aggiunto che la stessa Moric gli aveva riferito che il figlio Mario aveva picchiato lei e suo figlio. Barbara D’Urso a ... Leggi la notizia su lanostratv

