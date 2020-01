Domenica Live, i figli di Salvo Veneziano: “Bullizzati e minacciati di morte” (Di domenica 19 gennaio 2020) Ospiti del salotto di Barbara D’Urso, i familiari di Salvo Veneziano squalificato dal Grande Fratello Vip a causa delle frasi violente e sessiste rivolte a Elisa De Panicis. “Le mie compagne di scuola mi bullizzano, soprattutto sui social” ha raccontato con le lacrime agli occhi la giovane figlia di Salvo. Apriamo il capitolo Salvo Veneziano, la famiglia dell'ex concorrente del #GF nel mirino degli haters: "Riceviamo minacce di morte" #DomenicaLive Posted by Domenica Live on Sunday, January 19, 2020 Laura, la figlia di Salvo, ha raccontato: “Inizialmente dopo aver visto il video ero arrabbiata, poi quando ho visto mio padre stare male mi è passata. Mio padre ha sbagliato ma lo ha fatto solo per la voglia di far ridere, non è una persona cattiva. Mi dispiace che le persone lo vedono come un mostro, vederlo stare male mi spezza il cuore, è ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

