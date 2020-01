Diretta/ Vicenza Carpi, risultato 0-0, video streaming tv: pressione berica (Di domenica 19 gennaio 2020) Diretta Vicenza Carpi. streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C. Leggi la notizia su ilsussidiario

GiornaleVicenza : ?? #SerieC #LRVicenza-#Carpi in campo al Menti SEGUI LA DIRETTA ???? - Fantacalciok : Diretta Vicenza – Carpi: risultato in tempo reale, tabellino -