Diretta Juventus-Parma | streaming | tv | formazioni e risultato

Juventus-Parma - dove vedere la partita in Diretta TV e in streaming? : Ventesima giornata di Serie A, Juventus-Parma è il posticipo serale di oggi. Il match è in programma stasera alle ore 20.45 e sarà visibile sui canali Sky. Juventus e Parma si sfideranno questa sera alle 20.45 in un match valevole per la ventesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018/2019. La Juventus nel […] L'articolo Juventus-Parma, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming? sembra essere il primo su NewNotizie.it.

LIVE Juventus-Parma - Serie A calcio 2020 in Diretta : sfida che nasconde insidie per la capolista : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, probabili formazioni e come vedere Juventus-Parma Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Parma match della Serie A Tim 2019-20, match serale del campionato con la Juventus di Sarri che affronta il Parma di D’Aversa e del nuovo acquisto bianconero per giugno Kulusevski. La Juventus vive un momento felice dopo la vittoria contro la Roma (nonostante il brutto infortunio ...

Diretta/ Juventus Fiorentina Primavera - risultato finale 2-1 - video : Lovisa non basta : Diretta Juventus Fiorentina Primavera. Streaming video e tv e risultato live del match valevole per la quindicesima giornata del campionato Primavera 1.

LIVE Juventus-Udinese 4-0 - Coppa Italia calcio 2020 in Diretta : la Vecchia Signora domina con Dybala e Higuain e vola ai quarti! Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.40 Tra poco le Pagelle del match. 22.39 Dominio totale della Juventus che mette in mostra una delle sue migliori versioni stagionali. Dybala domina la scena e con due reti, una su rigore ed un’altra alla “Omar Sivori”, illumina la strada: Higuain lo segue a ruota, mentre Douglas Costa su penalty non permette la tripletta de “La Joya”. Quarti di finale conquistati per ...

LIVE Juventus-Udinese 4-0 - Coppa Italia calcio 2020 in Diretta : palo di Rugani di testa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82′ Si tratta soltanto della 13esima vittoria in Coppa Italia su 25 sfide per Maurizio Sarri. 80′ Gestisce palla la Juventus. 78′ Ci prova Rugani! palo per lui con un colpo di testa. 76′ Dentro Fofana, 1 gol e 5 assist nelle ultime 6 partite, fuori Walace. 75′ Fuori un Dybala fenomenale, dentro Pjaca: ultimo cambio per Madama. 73′ calcio spettacolo con Dybala e ...

LIVE Juventus-Udinese 4-0 - Coppa Italia calcio 2020 in Diretta : Madama cala il poker con il rigore di Douglas Costa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64′ Fuori Douglas Costa, andato a fiammate, dentro Cuadrado: primo cambio Juve. 63′ Secondo cambio per l’Udinese: dentro Stryger Larsen, fuori Sema. 62′ Dominio totale di Madama che cala il poker: qualificazione acquisita. 62′ SONO 4! poker DELLA JUVENTUS! rigore DI Douglas COSTA. 61′ ANCORA rigore PER LA JUVENTUS! Nuytinck la prende con la mano e dà la ...

LIVE Juventus-Udinese 3-0 - Coppa Italia calcio 2020 in Diretta : Higuain cala il tris! Doppietta per il #9 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55′ Check del Var in corso: Dybala fa il velo per il tiro di Bernardeschi che arriva sui piedi di de Ligt che non riesce a concludere in rete. Dunque, ecco il tap-in vincente de El Pipita. 54′ GONZALO Higuain! 2-0 JUVENTUS! DOMINIO BIANCONERO! 53′ Scambiano Higuain-Dybala, poi intervento falloso su Bentancur. 50′ Angolo non sfruttato dagli ospiti con Ter Avest che spreca il ...

LIVE Juventus-Udinese 2-0 - Coppa Italia calcio 2020 in Diretta : si riparte a Torino! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48′ Seconda frazione cominciata come il primo tempo: dominio Juventus. 46′ Fuori Teodorczyk, dentro Lasagna negli ospiti. 46′ Si riparte all’Allianz Stadium! INIZIO SECONDO TEMPO 21.35 La Juventus conclude il primo tempo in vantaggio per 2-0 dominando l’Udinese: la Vecchia Signora è avanti grazie alle reti di Gonzalo Higuain, dopo uno scambio con La Joya, e il rigore di ...

LIVE Juventus-Udinese 2-0 - Coppa Italia calcio 2020 in Diretta : palo di Bentancur! Nicolas nega il tris : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45′ 1 minuto di recupero. 44′ Cross interessante di Ter Avest per Sema: spazza la difesa casalinga. 42′ Ci prova Sema: tiro a lato. 40′ palo DI Bentancur! Provvidenziale l’intervento di Nicolas. 39′ La squadra di Gotti non ha creato nessuna occasione sin qui. 37′ La Juventus continua a premere il piede sull’acceleratore: Costa sbaglia ...

LIVE Juventus-Udinese 2-0 - Coppa Italia calcio 2020 in Diretta : Dybala raddoppia su rigore! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30′ Juventus in totale controllo dopo la mezz’ora. 27′ Centro da capitano per Dybala, che poco fa ha siglato il nono assist stagionale. 26′ 2-0 JUVENTUS! INFALLIBILE Dybala! 25′ RIGORE JUVENTUS! BERNARDESCHI GIU’! Grande palla di Higuain per il #33 che viene messo giù da Nicolas. 24′ Nicolas rischia sul pressing di Higuain: il brasiliano rinvia ...

LIVE Juventus-Udinese 1-0 - Coppa Italia calcio 2020 in Diretta : scambio pazzesco Dybala-Higuain! El Pipita sblocca il match : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20′ Alta la punizione di Bernardeschi. 19′ Punizione a limite per la Juventus: atterrato Rabiot. 17′ Il Var convalida il gol della Juventus: scambio pazzesco di prima tra Dybala e Higuain, con El Pipita che sigla il vantaggio. 16′ VANTAGGIO JUVENTUS! 1-0 BIANCONERI! HIGUAIN GOL! 15′ Prova la conclusione La Joya: deviato. 13′ Tra i più attivi sin qui figurano ...

LIVE Juventus-Udinese 0-0 - Coppa Italia calcio 2020 in Diretta : si parte all’Allianz Stadium! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1′ Si parte a Torino! Battono i padroni di casa. INIZIO PRIMO TEMPO 20.45 Dybala capitano questa sera nonostante la presenza di Buffon! 20.44 Squadre in campo! 20.43 Giocatori nel tunnel. 20.41 Tutto pronto a Torino per il penultimo ottavo di finale! 20.39 La Roma invece, è pronta ad accogliere nuovamente Matteo Politano in cambio di Leonardo Spinazzola, che dovrà effettuare ancora le visite ...