Dardust: nuovo album in uscita, significato e titolo canzoni (Di domenica 19 gennaio 2020) Dardust: nuovo album in uscita, significato e titolo canzoni Dardust è uno dei personaggi di spicco dell’universo musicale italiano. Non solo musicista affermato, è famoso anche per avere apposto la sua firma su un’infinità di canzoni di successo e aver collaborato con grandi nomi della musica leggera del nostro Paese. Dal 17 gennaio è disponibile il terzo atto della sua carriera, dopo 7 e Birth. Perché il titolo S.A.D. Storm And Drugs S.A.D. Storm And Drugs. Questo il nome del terzo album di Dario Faini, in arte Dardust. Il nome non può che richiamare al movimento culturale nato in Germania nella seconda metà del XVIII secolo, lo Sturm Und Drang. Che spiegazione ne dà l’interessato? “Mi piaceva l’idea di essere un po’ irriverente e scorretto. La tempesta, sturm in tedesco, storm in inglese, rimane, perché mi apparteneva molto la ... Leggi la notizia su termometropolitico

