Dai vitalizi a Moscopoli, gli aiutini di Lady Elizabeth. Durante una seduta in piena crisi del Governo Conte 1 la Casellati arrivò a chiamare presidente l’ex ministro Salvini (Di domenica 19 gennaio 2020) Una carrellata impressionante di polemiche, figuracce, flop. Ormai ci siamo abituati agli scivoloni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. In effetti il voto con il centrodestra sul caso Gregoretti-Salvini è solo l’ultimo atto di una presidenza vissuta sul filo della polemica. Impossibile non ricordare ad esempio il primo attacco alla presidente, datato giugno 2018. Il Movimento 5 stelle accusò Casellati di frenare sulla delibera per il taglio dei vitalizi. Mentre il presidente della Camera, Roberto Fico, aveva accelerato, a Palazzo Madama stava prevalendo la linea della prudenza. “Dobbiamo trovare una soluzione condivisa, perché i vitalizi riguardando la Camera e anche il Senato”, si difese in quell’occasione. Alla fine, comunque, arrivò l’ok alla delibera. A luglio 2019, nel pieno della bufera sollevata dall’inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega, ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

