Da Jojo Rabbit a Il Grande Dittatore, quando il cinema si fa satira corrosiva (Di domenica 19 gennaio 2020) In Jojo Rabbit, Taika Waititi affronta il delicato tema del nazismo attraverso l'ironia. In passato altri film hanno usato il cinema per ridicolizzare il male. Nel corso di un'intervista rilasciata qualche mese fa all'Hollywood Reporter, Taika Waititi ha risposto alle critiche su Jojo Rabbit, film satirico sul nazismo tratta dal romanzo di Christine Leunens, Il cielo in gabbia, nella quale il piccolo Jojo ha un amico immaginario molto particolare: Adolf Hitler, interpretato proprio da Waititi. Le parole del regista, autore di quello che è tra i migliori film di satira politica degli ultimi tempi, inquadrano chiaramente la sua visione della storia:"Non avevo alcun interesse a fare un ritratto autentico di Hitler. Ho ridotto al minimo lo studio del personaggio perché ritengo non lo meritasse. Uso ... Leggi la notizia su movieplayer

