Da Cattolica, Matteo Salvini, “Chiederò ai parlamentari della Lega di votare sì per farmi processare” (Di domenica 19 gennaio 2020) Matteo Salvini non ci sta ai troppi tira e molla e allora cala l’asso della manica, senza attendere i comodi dei deputati della maggioranza, ha deciso di chiedere ai deputai della Lega di votare sì per farlo processare. Il leader della Lega al suo elettorato vuole apparire senza macchie: «Domani chiederò ai parlamentari della Lega di votare sì per farmi processare». La decisione di Matteo Salvini è stata resa pubblica durante il comizio che ha tenuto a Cattolica stamattina per le elezioni regionali che si svolgeranno il prossimo 26 gennaio in Emilia Romagna. Matteo Salvini attende che il parlamento voti sull’autorizzazione a procedere richiesta dai magistrati per la vicenda riguardante la nave Gregoretti che per tre giorni fu bloccata a largo delle coste italiane con 131 migranti a bordo. Matteo Salvini ha spiegato il motivo della sua scelta: “Ci ho ragionato ieri e ... Leggi la notizia su baritalianews

