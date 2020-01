Cultura della legalità | io x Benevento | “Male ghettizzare Rione Libertà”

Mibact - Città della Scienza diventa hub Culturale : Città della Scienza a Napoli è hub culturale del Mibact. E’ stata inaugurata l’aula con apparato multimediale realizzata con il sostegno del Programma Cultura Crea lanciato dal ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e gestito da Invitalia. La nuova aula, che prende avvio con un progetto legato alla valorizzazione delle radici storiche della Dieta mediterranea, rappresenta il primo nucleo di una collaborazione più ...

Brasile - ministro della Cultura evoca Goebbels in un video ufficiale : in sottofondo l’opera di Wagner amata da Hitler : Il governo brasiliano lancia la sua “guerra Culturale“, ma viene subito travolto dalle polemiche. Con il progetto il presidente Bolsonaro si prefigge di contrastare il cosiddetto “marxismo Culturale” e quelli che definisce decenni di egemonia della sinistra. L’obiettivo? Favorire prodotti Culturali incentrati su nazionalismo, conservatorismo e religione. Oltre alle dure critiche all’iniziativa, un’ondata di ...

Salone della Cultura a Milano il 18 e 19 gennaio : le informazioni : Il 18 e 19 gennaio 2020 torna a Milano per la quarta edizione il Salone della Cultura. Un’occasione per immergersi nel mondo della Cultura letteraria, con le tante conferenze, mostre e appuntamenti. Salone della Cultura 2020 a Milano:le informazioni Librai antiquari, collezionisti, editori e i tanti appassionati del settore librario si ritroveranno il 18 e 19 gennaio per la quarta edizione del Salone della Cultura di Milano. Un’occasione unica ...

A Milano la quarta edizione del Salone della Cultura : mostre ed eventi per gli amanti dei libri : Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti e i professionisti del settore librario. Il 18 e il 19 gennaio a Milano torna il Salone della Cultura, che per la quarta edizione sarà ancora ospitato negli spazi del Superstudio di via Tortona. Un'occasione unica per immergersi nel mondo della Cultura letteraria, con tante mostre, conferenze e appuntamenti: da segnalare anche una mostra dedicata alla poetessa Alda Merini.Continua a leggere

Barbano : gli stadi sono zona franca dell’insulto e della discriminazione - è un problema Culturale : Sugli insulti a Gasperini da parte dei tifosi della Fiorentina scrive oggi Alessandro Barbano vicedirettore del Corriere dello sport. Che si chiede: c’è un diritto alla maleducazione? Chiunque frequenti uno stadio in Italia si convince che sì, esiste eccome. Tant’è vero che si può offendere per tutta la gara Gasperini, come hanno fatto ieri i tifosi viola, apostrofandolo “figlio di p…”. E si può restituire l’offesa, come ha fatto il ...

Alda Merini e “Il verso d’amore sul Naviglio” : la mostra al Salone della Cultura di Milano : Alda Merini pubblicò migliaia di libri, dove scrisse i suoi versi poetici intensi e sofferti. Al Salone della Cultura di Milano, il prossimo 18 e 19 gennaio, alla mostra "Il verso d'amore sul Naviglio" sarà possibile conoscere i libri, la poesia e il mondo della grande poetessa milanese. In tutto oltre mezzo milione di titoli esposti nella due giorni meneghina.Continua a leggere

Salone della Cultura : ecco tutti gli eventi della quarta edizione : Il 18 e 19 gennaio 2020 torna a Milano per la quarta edizione il Salone della Cultura, l’innovativa formula pensata per rappresentare un punto di incontro tra librai antiquari (ALAI/ILAB), collezionisti, editori e i tanti appassionati del settore librario. Un’occasione unica che, solo nelle precedenti edizioni, ha visto riunirsi nei due giorni di manifestazione oltre 93.000 visitatori, 185 editori e più di 500 librai. Il Salone è aperto alla ...

Giornata del Dialogo tra ebrei e cristiani - così Napoli torna capitale della Cultura : di Paolo Pantani La Comunità Ebraica di Napoli, con il supporto della Arcidiocesi di Napoli e della Chiesa Valdese-Fondazione Villa Betania, ha organizzato, nei locali della propria Sinagoga, domenica 12 gennaio, questa oramai tradizionale Giornata. Grande l’affluenza di pubblico, che ha presto completamente esaurito i posti messi a disposizione. Come in tutte le precedenti occasioni, il pomeriggio era composto di due momenti: una prima parte di ...

Al Salone della Cultura di Milano l’inarrestabile fenomeno Culturale - Barbara Appiano : Milano, 14 gennaio 2020 – Alla Salone della Cultura di Milano , che si terrà dal 18 al 19 gennaio prossimi, sarà presente l’autrice italiana Barbara Appiano, autentico fenomeno letterario del panorama nazionale, con ben 9 tra i suoi libri di narrativa e poesia, pubblicati con la casa Editrice Kimerik. La Appiano, che è stata presente anche alle appena passate Fiera del Libro di Guadalajara, in Messico in novembre e alla Fiera nazionale ...

Al Salone della Cultura di Milano i tesori di Alda Merini - Tolkien - Stendhal e Rowling : LIBRACCIO si appresta a partecipare alla quarta edizione del Salone della Cultura di Milano, in programma il 18 e 19 gennaio e ospitato da Superstudio Più in via Tortona. Per l’occasione Libraccio ha preparato una selezione di modernariato, prime edizioni di letteratura, saggistica fuori catalogo, libri d’arte e fotografia, antiquariato e una selezione di manifesti del Futurismo. Tra gli oltre 10mila volumi che riempiranno lo stand , alcune ...

L’anno di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020 prende ufficialmente il via : L’anno di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020 prende ufficialmente il via con un’inaugurazione lunga tre giorni: sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 gennaio. In programma: l’11, People of Parma, una parata in giallo per le strade della città con tutta l’energia della Cultura; il 12, al Teatro Regio la cerimonia istituzionale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; il 13 un affascinate Viaggio nella città d’oro. Nei tre giorni ...

Capitali della Cultura - accordo per sostegno reciproco tra L'Aquila e Ascoli Piceno : L'Aquila - Sostenere reciprocamente le rispettive candidature a Capitale italiana della Cultura, per il 2021 e per il 2022: è il patto sottoscritto dai sindaci dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti. Il capoluogo abruzzese ha avanzato la propria candidatura per il 2021 e si propone come città dei saperi, della conoscenza e dell'innovazione; Ascoli Piceno è stata la prima città delle ...

Mattarella inaugura Parma 2020 - città italiana della Cultura : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione di Parma Capitale italiana della cultura per il 2020, al Teatro Regio domenica. Una calorosa accoglienza per il capo dello Stato nella città emiliana, fuori dal teatro e anche all'interno, dove ha tenuto un discorso incentrato sul valore della cultura. "La cultura è un metronomo della storia. E' una chiave che ci consente di comprendere il passato, ...