Cristiano Ronaldo supera Lionel Messi: 432 gol a 431, nessuno come CR7 in Europa (Di domenica 19 gennaio 2020) CR7 superstar. Anche nel confronto a distanza con Lionel Messi che fatica a trovare la vita della rete contro il Granada. Una statistica piazza l'attaccante lusitano davanti alla stella blaugrana quanto a numero di gol segnati tenendo conto di quanto effettuato dai più importanti ed efficaci calciatori nei cinque maggiori campionati d'Europa. fanpage

