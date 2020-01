Craxi, parla Martelli: “Era di sinistra. Ma non voterebbe mai il Pd di Prodi e degli ex comunisti” (Di domenica 19 gennaio 2020) Claudio Martelli fu vice-segretario del Psi dal 1984 al 1993: “Craxi è stato condannato dagli italiani anche per la sua antipatia. Andreotti e Berlusconi non ebbero lo stesso trattamento. Tangentopoli? È sempre esistita, fin dall'Assemblea Costituente. I partiti erano i padroni della Prima Repubblica. Latitante? I latitanti scappano. Craxi era un esule”. Leggi la notizia su fanpage

