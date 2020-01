Craxi: Acquaviva, ‘il garibaldino che riuscì a realizzare il nuovo Concordato’ (2) (Di domenica 19 gennaio 2020) (Adnkronos) – Quest’ultima, conclude Acquaviva, “lo rese coerente e anche più libero nel confronto con la controparte vaticana, con ciò fornendogli gli strumenti sia per completare il disegno riformatore contenuto nell’articolo 8, che giaceva inespresso in Costituzione da trentacinque anni, che nel sostenere serenamente, con laica libertà, la volontà dei vescovi del suo Paese che intendevano legare il nuovo Accordo a un innovativo principio di collaborazione tra Stato e Chiesa.“Con gli Accordi del 18 febbraio del 1984, che sostituiscono il Concordato del 1929 e modificano, nel Trattato, il presupposto della religione di Stato, si chiudono, ci auguriamo definitivamente, le ferite ancora aperte in non poche coscienze, si garantisce la pluralità di idee e delle concezioni della vita, requisiti essenziali della vita democratica, e si consolida un moderno ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

TV7Benevento : Craxi: Acquaviva, 'il garibaldino che riuscì a realizzare il nuovo Concordato' (2)... - TV7Benevento : Craxi: Acquaviva, 'il garibaldino che riuscì a realizzare il nuovo Concordato'... - Lavitadelpopolo : Enigma Bettino: Gennaro Acquaviva racconta #Craxi a vent'anni dalla morte -