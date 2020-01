Così gli Usa hanno spinto l’Europa alla guerra contro l’Iran (Di domenica 19 gennaio 2020) Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Der Spiegel, l’attivazione del meccanismo di risoluzione delle controversie nei confronti dell’Iran relativo all’accordo sul nucleare ha subito delle gravi ingerenze da parte degli Stati Uniti d’America. In particolare, secondo un’analisi del Washington Post, il governo americano avrebbe avanzato la possibilità di aumentare i dazi doganali qualora l’Unione europea non avesse sostenuto la posizione degli Stati Uniti. Nella fattispecie, il settore bersaglio dell’imposta sulle importazioni sarebbe stato quello dell’auto, con tariffe pari al 25% del prodotto e che avrebbe tagliato le gambe al comparto automobilistico del Regno Unito, della Francia e della Germania. Le pressioni degli Usa sull’Europa La motivazione addotta per dare avvio della procedura si riferisce al grave iterarsi delle ... Leggi la notizia su it.insideover

