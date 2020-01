Cormano, buche sulla Statale dei Giovi: primi lavori di asfaltatura (Di lunedì 20 gennaio 2020) Le buche sulla Statale dei Giovi saranno presto un ricordo. La situazione della Comasina è critica da tempo. “Gli ultimi lavori di asfaltatura di qualche anno fa hanno dato il colpo di grazia a una via che sopporta ogni giorno un flusso di traffico pesantissimo”, spiegano dal Comune. “Il lavoro non è stato probabilmente eseguito a regola d’arte, e come conseguenza il manto stradale si è ammalorato in più punti, anche gravemente”. Il ripristino del manto stradale spetta a Cap che ha compiuto i lavori. su Il Notiziario. ilnotiziario

