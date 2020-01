Consigliere comunale muore durante battuta di caccia, colpito da infarto (Di domenica 19 gennaio 2020) Dario Bua, Consigliere comunale di Villabate (PA) è morto durante una battuta di caccia a Sant’Agata di Militello (ME): è stato colpito da un infarto. Sul posto 118 e i carabinieri.L'articolo Consigliere comunale muore durante battuta di caccia, colpito da infarto Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

