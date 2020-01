Conferenza stampa Juric: «Meglio nella ripresa, felice per il gol di Borini» (Di domenica 19 gennaio 2020) Ivan Juric ha parlato in Conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto dall’Hellas Verona contro il Bologna Il tecnico dell’Hellas Verona, Ivan Juric, ha parlato in Conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto contro il Bologna grazie al gol di Borini. Le parole del tecnico croato riportate da Tuttomercatoweb. MATCH – «Loro hanno fatto Meglio di noi all’inizio, poi nella ripresa abbiamo fatto le cose giuste. Una partita tosta, c’è un po’ di rammarico per non aver vinto. Il Bologna ha fatto un gran lavoro tattico Schouten che ci ha impedito di giocare bene. Sapevo che andavano forte e hanno fatto meno risultati di quelli che meritavano. Poi abbiamo allargato la manovra e siamo stati più efficaci». KUMBULLA E Borini – «Kumbulla è uscito perché non vedeva, ora gli fa male la testa. Borini? Ha fatto bene. Si è presentato con grande umiltà e ha fatto le cose che mi ... Leggi la notizia su calcionews24

