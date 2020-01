Conferenza stampa Gasperini: «La Spal a Firenze ha dominato, merità di più. Quarto posto? Vedremo» (Di domenica 19 gennaio 2020) Gian Piero Gasperini presenta la sfida fra Atalanta e Spal: le parole nel corso della Conferenza stampa del tecnico Gian Piero Gasperini, intervenuto in Conferenza stampa, ha parlato della sfida tra Atalanta e Spal e delle ambizioni della Dea in Serie A. Ecco le sue dichiarazioni. INFORTUNIO CASTAGNE – «Abbiamo Hateboer fuori e Castagne non è disponibile. O cambiamo modulo o adattiamo un giocatore sulla fascia. Speravo di poter recuperare Castagne, ma il giocatore non si sente in grado di giocare». Quarto posto – «Abbiamo chiuso il girone di andata a 35 punti insieme alla Roma, abbiamo un buon vantaggio sul settimo posto. Abbiamo la possibilità anche di incrementare questo vantaggio. Dobbiamo partire con la determinazione di ripeterci, anche se non sarà facile. Siamo dentro alla Champions League. E’ chiaro che rivali come la Roma e chi segue dietro si stanno ... Leggi la notizia su calcionews24

