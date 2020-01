Cnr-Iriss, valorizzare l’eredità culturale (Di domenica 19 gennaio 2020) NAPOLI – Ridare nuova vita al faro del Molo San Vincenzo, a Napoli, attraverso il recupero e la valorizzazione. Attivare le comunità, mettere in rete i soggetti pubblici e privati, valorizzare l’eredità culturale materiale e immateriale sono stati i temi dell’incontro, organizzato da Cnr-Iriss, a Napoli, su “La Convenzione di Faro: patrimonio culturale e comunità patrimoniali”. “Il patrimonio culturale può essere un driver di sviluppo sostenibile e crescita competitiva per le città storiche”, ha affermato Alfonso Morvillo, direttore di Cnr-Iriss (istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo sviluppo)”. “Il Consiglio d’Europa ci crede e lo ha sancito nella Convenzione quadro sul valore dell’eredità culturale per la società – ha aggiunto -, in corso di ratifica alle Camere per diventare una legge dello Stato”. Massimo ... 2anews

Il_Mezzogiorno : Cnr-Iriss, valorizzare l’eredità culturale - Notiziedi_it : Cnr-Iriss, valorizzare l’eredità culturale - sicomunicazione : New post: Cnr-Iriss, valorizzare l’eredità culturale -