Clima: sale il livello delle acque del lago più grande della Cina, il Qinghai è ai suoi massimi storici (Di domenica 19 gennaio 2020) Nel corso del 2019 è aumentato di oltre mezzo metro il livello delle acque del lago salato più grande della Cina continentale, dopo una serie di intense precipitazioni, confermando una tendenza in atto dal 2005. Lo ha reso noto il centro meteorologico locale. Le acque del lago Qinghai, situato nell’omonima provincia della Cina nord-occidentale, secondo l’ufficio d’indagine provinciale sull’idrologia e le risorse idriche, lo scorso anno aveva raggiunto un livello medio di 3.195,97 metri. Le statistiche dimostrano che l’area in cui si trova il lago ha registrato una media di 447,7 millimetri di precipitazioni nel 2019, superiore del 20% al livello consueto. Secondo vari esperti, l’innalzamento delle acque del lago potrebbe contribuire ad aumentare i livelli di umidita’ e le temperature nella zona, aiutando a migliorare l’habitat e ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

