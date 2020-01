Claudio Martelli e la nuova vita sentimentale, a 76 anni si sposa con Lia Quartapelle 37enne deputata del Pd (Di domenica 19 gennaio 2020) Le pubblicazioni sono state affisse all’albo pretorio del Comune di Milano. Claudio Martelli, ex ministro della Giustizia e vicesegretario del Psi ai tempi di Bettino Craxi e Lia Quartapelle, deputata del Pd, hanno deciso di sposarsi. Claudio Martelli ha deciso di fare il grande passo a 76 anni. La sua nuova compagna ha 40 anni in meno, Lia Quartapelle ha appena compiuto 37 anni. Secondo quanto riferito dai due, il matrimonio si terrà a Tel Aviv. Per Claudio Martelli sono le quarte nozze dopo essere stato sposato con Daniela Maffezzoli, Anna Rosa Pedol e Camilla Appolloni Ghetti. Claudio Martelli ha deciso di lasciare la politica nel 2005. La relazione tra l’ex Ministro degli Interni e la deputata del Pd, capogruppo dei Dem in commissione Esteri alla Camera, è stata sempre tenuta segreta. Lia Quartapelle è lombarda come Martelli e non è noto da quanto tempo i due si ... Leggi la notizia su baritalianews

