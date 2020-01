Classifica Coppa del Mondo femminile sci alpino 2020: Shiffrin in vetta, Brignone terza, Bassino quinta dopo il parallelo di Sestriere (Di domenica 19 gennaio 2020) Mikaela Shiffrin si conferma in testa alla Classifica generale della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino dopo il gigante parallelo del Sestriere. La statunitense guida con 975 punti a precedere la slovacca Petra Vlhova (727) e Federica Brignone (715). Di seguito la Classifica generale della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino 2020: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 975 2. Petra Vlhova (Slovacchia) 727 3. Federica Brignone (Italia) 715 4. Wendy Holdener (Svizzera) 493 5. Marta Bassino (Italia) 415 6. Michelle Gisin (Svizzera) 405 7. Viktoria Rebensburg (Germania) 378 8. Sofia Goggia (Italia) 349 9. Katharina Liensberger (Austria) 332 10. Corinne Suter (Svizzera) 325 CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI alpino stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ... Leggi la notizia su oasport

DaddariosWho : RT @gizzo97: @sslansia Al livello della Lazio? Hai vinto una Supercoppa Uefa in più perchè hai avuto acceso con la coppa delle coppe. Hai m… - LinkaTv : E' iniziato Sci Alpino: Coppa del Mondo 20 su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - OA_Sport : Classifica Coppa del Mondo #slittino 2020: Dominik #Fischnaller secondo a -86 da #Repilov dopo Lillehammer -