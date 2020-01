“Cittadini Protagonisti” c’è: ufficiale la nascita del nuovo gruppo al Comune, lo guida Feleppa (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Era atteso. Il nuovo gruppo a palazzo Mosti c’è. Si chiama, come da previsioni, “Cittadini Protagonisti” e comprende Angelo Feleppa, designato capogruppo, Anna Rita Russo e Adriano Reale. Per intenderci: è la nuova creatura politica di Mosé Principe. Non sfuggirà che la nascita del gruppo influirà sulle future scelte del sindaco Clemente Mastella che certe non accoglierà a braccia aperte lo sbarco in via Annunziata di “Cp”. Di seguito, la nota dei consiglieri: “I Consiglieri comunali Angelo Feleppa, Anna Rita Russo e Adriano Reale costituiscono il gruppo consiliare denominato “Cittadini protagonisti” e indicano quale capogruppo il consigliere Angelo Feleppa. La decisione di formare un nuovo gruppo consiliare nasce dalla consapevolezza che, mai come in questo particolare momento storico della ... Leggi la notizia su anteprima24

