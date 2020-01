Cipro all’attacco di Ankara per la “pirateria” energetica (Di domenica 19 gennaio 2020) Scontro frontale tra Turchia e Cipro per la questione delle trivellazioni nel Mar Mediterraneo e delle zone economiche esclusive contese tra i due Paesi, riflesso del controverso status giuridico dell’isola. La comunità internazionale non riconosce infatti legittimità sostanziale alla repubblica di Cipro Nord, fantoccio controllato da Ankara, e assegna a Nicosia la pertinenza esclusiva della sovranità sull’isola, a cui fanno riferimento le acque territoriali. La partita energetica del Mediterraneo è in piena evoluzione e la Turchia la gioca con baldanza e spregiudicatezza, come solito fare da parte di Recep Tayyip Erdogan. Ankara, infatti, mira a controllare il petrolio della Tripolitania, a diventare hub per il gas russo attraverso TurkStream e a contrastare la convergenza israelo-greco-cipriota nel Mediterraneo orientale per la creazione di un hub subregionale del gas. In ... Leggi la notizia su it.insideover

