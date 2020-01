Cina, possibili 1700 casi del virus “misterioso”: paura per il Capodanno cinese (Di domenica 19 gennaio 2020) Non si ferma in Cina l'epidemia del misterioso virus simile alla Sars, a meno di una settimana dal Capodanno cinese che rischia di diffonderlo in tutto il Paese. Finora sono morte due persone. E secondo esperti dell’Imperial College di Londra i contagi sarebbero molti di più della cinquantina identificati finora e arriverebbero a 1700. Leggi la notizia su fanpage

Agenzia_Ansa : #Cina, i casi del 'virus misterioso' che ha causato un focolaio nella città cinese di Wuhan sarebbero molti di più… - repubblica : Cina, possibili 1700 casi di infezione legati al nuovo virus. 'Allarme da non sottovalutare' [aggiornamento delle 1… - FlorianaMissori : RT @Agenzia_Ansa: #Cina, i casi del 'virus misterioso' che ha causato un focolaio nella città cinese di Wuhan sarebbero molti di più della… -