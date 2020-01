Cina, cresce il focolaio di Wuhan del “virus misterioso”: 62 contagiati. Ma per gli scienziati inglesi sono 1700 (Di domenica 19 gennaio 2020) Sarebbero almeno 1700 i casi del “virus misterioso” che hanno causato il focolaio nella città cinese di Wuhan, e non 62 come finora ammesso dalle autorità cinesi. La stima arriva dagli scienziati dell’Imperial college di Londra, sulla base del calcolo che considera i tre casi di contagio registrati all’estero. Due casi di infezione dovuta al coronavirus, considerato “parente” della Sars, si sono verificati in Thailandia e uno in Giappone. Si tratta di persone provenienti da Wuhan, città da 11 milioni di abitanti e con un aeroporto internazionale. Come riporta la Bbc, proprio il fatto che il virus, che finora ha fatto due morti, sia stato “esportato”, fa pensare che il focolaio di partenza sia molto più ampio. Una proiezione basata sul traffico aereo da Wuhan, spiega Neil Ferguson, l’autore principale dello studio pubblicato per ora solo sul sito dell’Università, porta ... Leggi la notizia su open.online

