Cina, allarme coronavirus: “Possibili 1700 casi di infezione” (Di domenica 19 gennaio 2020) Gli esperti britannici hanno stimato più di 1700 nuovi casi di infezione di coronavirus, molti di più rispetto ai soli 50 stimati dalla Cina. L’Ecdc dichiara: “Basso rischio per l’Europa“. Cina, esperti britannici lanciano l’allarme Secondo quanto descrivono gli esperti britannici, potrebbero essere 1723 i casi di coronavirus che da dicembre sta contagiando la Cina, e non solo 50 come si repuatava qualche settimana fa. Il virus ha già causato molte polmoniti e due decessi, am coem abbiamo già detto in un articolo recente, il ceppo sarebbe partito dalla zona Wuhan, città cinese mercantile da dove il virus avrebbe iniziato a svilupparsi e propagarsi tra la gente. Questa ricerca è stata condotta da alcuni esperti dell’Imperial College di Londra: “Sono sostanzialmente più preoccupato di quanto non fossi una settimana fa“,ha detto ... Leggi la notizia su notizie

infoitsalute : Virus misterioso: 17 casi in Cina, allarme sulla diffusione della malattia - MELO_1976 : Allarme Virus in Cina. Due morti .. Corona ?? Virus. - NotizieOra : #Virus misterioso: 17 casi in Cina, allarme sulla diffusione della malattia -