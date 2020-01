Ci sono 30 app per fotocamera sul Play Store che rubano dati personali | quali evitare

Il Cantante Mascherato - svelata l’identità del Barboncino : “sono io!”. E scatta l’applauso : Venerdì 17 gennaio è andata in onda la seconda puntata de ‘Il Cantante Mascherato’, il programma in prima serata su Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Si tratta dell’adattamento italiano della versione statunitense e tedesca del talent show canoro The Masked Singer, ispirato a King of Masked Singer, format sudcoreano della MBC. Il programma è un talent show musicale con protagonisti alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e della musica ...

Grande Fratello Vip 2020 - Rita Rusic su Vittorio Cecchi Gori : "sono contenta che adesso abbiamo un rapporto vero - di rispetto" : Rita Rusic ha ricevuto, a sorpresa, la visita inaspettata dell'ex marito, Vittorio Cecchi Gori. Dopo un periodo di incomprensioni, a causa di un malore dell'uomo, c'è stato un riavvicinamento, negli ultimi anni, tra i due, dopo anni di lontananza."Ora siamo in ottimi rapporti, nella sua completezza, a 360 gradi, è stata la donna più importante della mia vita" ha ammesso in un video messaggio che lei ha ascoltato nel Confessionale. prosegui la ...

Grande Fratello Vip : 2 protagonisti hanno avuto un’appassionata storia segreta – ecco chi sono : Qualche giorno fa al Grande Fratello Vip Elisa De Panicis ha lanciato un’accusa ben precisa ad Andrea Denver. Secondo l’influencer, il modello si sarebbe avvicinato a Rita Rusic per convenienza. “Ma poi lui va a convenienza, lui adesso fa il cagnolino della Rita Rusic perché lei è un pezzo grosso. Io non è che lo conosco e basta, ci siamo proprio frequentati. Una persona vicina gli ha proprio detto che la Rusic è ...

Adriana Volpe | “Ecco come i rapporti con Magalli si sono incrinati” : Adriana Volpe svela i retroscena dell’intemrinabile lite con il collega Giancarlo Magalli spiegando quando e come il loro rapporto si è incrinato. Una chiacchierata con Barbara Alberti e Adriana Volpe si è subito lasciata andare. La presentatrice, attualmente ospite della casa più spiata di Cinecittà per il Grande Fratello Vip, ha infatti dato la sua […] L'articolo Adriana Volpe | “Ecco come i rapporti con Magalli si sono ...

Reati su Whatsapp : le azioni che possono essere passibili di denuncia : É una delle app più scaricate e utilizzate del mondo, con milioni di persone che ne usufruiscono per comunicare in modo semplice e veloce. Mandare contenuti su Whatsapp necessita però di molta attenzione, perché un cattivo uso potrebbe comportare la commissione di alcuni Reati. Nonostante i gestori assicurino che i messaggi siano protetti da una crittografia end-to-end, ovvero leggibili e ascoltabili solo dai membri della conversazione e non da ...

L’appello di papà Luca : “sono disperato - devo cambiare regione per i miei bimbi disabili” : Luca di Caprio è il papà di Maurizio e Gennaro, il primo autistico e il secondo con una grave malattia rara. Dove vivono, ad Avellino, non hanno gli aiuti necessari per terapie e istruzione, per questo papà Luca è arrivato ad una decisione drastica: provare a cambiare regione per cambiare vita. “Gennaro, come un leone, mi guarda e incoraggia tutti i giorni, ma non basta.” Luca Di Caprio vive a Quadrelle, in provincia di Avellino, insieme a sua ...

sono le venti - Peter Gomez punta sull’attualità e l’approfondimento con “l’informazione che si vede”. Dal 20 gennaio sul canale Nove : Dopo il talk “La Confessione”, arriva una nuova sfida professionale per il direttore de ilfattoquotidiano.it Peter Gomez. Dal 20 gennaio dal lunedì al venerdì alle ore 20 sul canale Nove, sbarca la striscia di informazione quotidiana “Sono le venti”, che ha come sottotitolo “L’informazione che si vede”. “Sono le venti” – che durerà trenta minuti – punterà sulle notizie della giornata da approfondire attraverso ...

Perché le app pre-installate sugli smartphone sono un rischio per la privacy : Navigazione internet via smartphone (Getty Images) Siamo abituati ad acquistare i nostri smartphone e trovarli subito pronti all’utilizzo con app già pre-installate come quelle per i social network, la suite di Google, o quelle prodotte da Apple per i suoi dispositivi iOs. Oltre a queste, però, diversi modelli di smartphone Android a basso costo offrono anche un vasto ecosistema di app sconosciute e impossibili da disinstallare. Proprio ...

Andrea Vianello dopo l’ictus : “Avevo appena fatto colazione e all’improvviso non mi sono più sentito la mano” : Il giornalista Andrea Vianello pubblicherà il 21 gennaio il libro “Ogni parola che sapevo”. Su Twitter ha presentato così il nuovo progetto editoriale: “Il 2 febbraio dello scorso anno ho avuto un ictus, ho subito un’operazione d’urgenza, e quando mi sono risvegliato non riuscivo più a parlare. Proprio io, che sapevo solo parlare: non potevo dire nemmeno i nomi dei miei figli. Questo libro è stata la mia terapia e la mia speranza”. ...

Cancellate subito queste 17 app - sono virus : visualizzano pubblicità e scaricano la batteria : I ricercatori di Bitdefender hanno annunciato di avere scoperto 17 app Android che visualizzano annunci pubblicitari anche contro la volontà dell'utente L'articolo Cancellate subito queste 17 app, sono virus: visualizzano pubblicità e scaricano la batteria proviene da TuttoAndroid.

Alcune Smart Battery Case dell’iPhone sono difettose : Apple le sostituirà gratis : Alcune cover con batteria realizzate per i modelli XR, XS e XS Max dello Smartphone Apple hanno un difetto che rende difficoltose o impossibili le fasi di ricarica o di caricamento dell'iPhone. Il malfunzionamento rende inservibile l'accessorio, che può essere sostituito presso un rivenditore autorizzato o un Apple Store.Continua a leggere

Non ci sono dubbi : esiste un nesso fra i tumori e l’uso dei cellulari - secondo la Corte d’Appello di Torino : secondo la sentenza della Corte d'Appello di Torino esiste una correlazione fra l'uso del cellulare e il tumore L'articolo Non ci sono dubbi: esiste un nesso fra i tumori e l’uso dei cellulari, secondo la Corte d’Appello di Torino proviene da TuttoAndroid.

Le app di Google sono le più scaricate nel Q4 2019 - ma è Facebook la regina incontrastata : Le app di Google hanno raggiunto un nuovo livello record di download durante il Q4 2019 L'articolo Le app di Google sono le più scaricate nel Q4 2019, ma è Facebook la regina incontrastata proviene da TuttoAndroid.