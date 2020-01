Christian Bale sarà il protagonista del prossimo film di David O. Russell (Di domenica 19 gennaio 2020) Christian Bale tornerà a lavorare con David O. Russell per la terza volta, dopo The Fighter e American Hustle; anche Angelina Jolie e Margot Robbie considerate per un ruolo. Christian Bale tornerà a lavorare con David O. Russell per la terza volta, dopo The Fighter e American Hustle. Lo riporta il sito Collider, le cui fonti parlano di un progetto dal titolo provvisorio Amsterdam e incentrato sull'amicizia improbabile tra un medico e un avvocato. La produzione dovrebbe iniziare a breve, per venire incontro ad altri impegni professionali di Bale, e per gli altri ruoli sarebbero stati presi in considerazione Jamie Foxx, Angelina Jolie e Margot Robbie. Il film è prodotto dalla New Regency, e dovrebbe quindi uscire in sala distribuito dalla Disney con l'etichetta 20th Century Pictures. Le metamorfosi ... movieplayer

