Chi m’ha visto: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Rai1 (Di domenica 19 gennaio 2020) Chi m’ha visto: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Rai1 Questa sera, domenica 19 gennaio 2020, in prima serata su Rai 1 alle 21.20 va in onda Chi m’ha visto, film del 2017 per la regia di Alessandro Pondi. La commedia, già andata in onda sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini la scorsa primavera, vede come protagonisti Pierfrancesco Favino e Giuseppe Fiorello. Ma vediamo tutte le informazioni sul film: la trama, il cast, il trailer e come vederlo in diretta tv e in streaming. trama Martino Piccione è un musicista, o quantomeno vorrebbe esserlo come professionista. Impugnando la sua chitarra, Martino è solito interpretare brani di cantanti italiani e internazionali, cimentandosi in spettacoli che nessuno però vuole ascoltare. Il suo piccolo paesino pugliese lo sbeffeggia per questo e Martino è stufo di vivere all’ombra delle luci della ribalta. Del resto, ... Leggi la notizia su tpi

Coralyn_cor : @aydan_m_ @FARKTRGT @FARKTRGT Comodo adesso scrivere 'il nostro orgoglio', dov'eri quando avresti dovuto proteggerl… - A_5170 : @fabiopanicco @InciviliaMilano @incivilta Lei se la canta e se la suona: non ho risposto alla sua domanda in quanto… - eujenio73 : Ma un bel ™#Conte an culu a chi t'ha m****u' non si canta al #ViaDelMare? #LecceInter -