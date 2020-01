Chi m’ha visto: trama, cast e anticipazioni film di stasera in tv (Di domenica 19 gennaio 2020) Chi m’ha visto: trama, cast e anticipazioni film di stasera in tv Pierfrancesco Favino e Beppe Fiorello sono i protagonisti di Chi m’ha visto, esilarante ma allo stesso tempo profonda commedia diretta da Alessandro Pondi nel 2017. In un’epoca segnata dal dominio dei Social Networks, un musicista mai affermato cerca di far parlare di sè escogitando un assurdo stratagemma. Il telespettatore arriva a chiedersi, nel corso del film, se in nome del successo valga davvero la pena agire in un determinato modo che molti definirebbero sconsiderato e azzardato. L’attore Beppe Fiorello veste i panni del povero musicista Martino, mentre Pierfrancesco Favino interpreta l’amico di sempre, Peppino. Chi m’ha visto: trama film con Beppe Fiorello, questa sera Rai 1 Martino Piccione è un chitarrista pugliese sulla soglia dei cinquant’anni con il sogno ... Leggi la notizia su termometropolitico

