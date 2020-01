Chelsea, Lampard: «Giochiamo bene, ma se non fai gol…» – VIDEO (Di domenica 19 gennaio 2020) Frank Lampard analizza la sconfitta contro il Newcastle: ecco le parole dell’allenatore del Chelsea dopo il k.o. – VIDEO Frank Lampard analizza la sconfitta del suo Chelsea contro il Newcastle: 1-0 beffa, arrivato all’ultimo minuto di recupero. Ecco le sue parole in conferenza stampa. «Vogliamo vincere le partite. Giochiamo bene e in tutte le partite abbiamo avuto un possesso palla superiore ai nostri avversari. Questo dice molto, non tutto, ma è una statistica significativa. Oggi abbiamo fatto tanto possesso nella loro area di rigore. Ma devi fare gol». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

