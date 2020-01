Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni di stasera 19 gennaio 2020 (Di domenica 19 gennaio 2020) Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni di stasera 19 gennaio 2020 Secondo appuntamento dell’anno con Che tempo che fa, il celebre talk show condotto da Fabio Fazio, in collaborazione con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Con grande gioia da parte del pubblico e dei telespettatori, l’attrice comica Luciana Littizzetto, costretta a letto per lungo tempo a causa di un lieve incidente, sarà nuovamente in studio con la sua consueta performance satirica. La puntata di questa sera, domenica 19 gennaio, vedrà tra gli ospiti il celebre duo pop composto dalle sorelle Paola e Chiara Iezzi, accompagnate dalla simpatia del Mago Forest. Ritroveremo, inoltre, l’economista Carlo Cottarelli. Interverranno, infine, il divulgatore scientifico Luca Mercalli e l’attivista ambientale Federica Gasbarro. Che tempo che fa: ospiti Paola e Chiara, di nuovo insieme dopo ... Leggi la notizia su termometropolitico

