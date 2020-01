Che Tempo Che Fa, Fazio spazia dai Regeni a Paola e Chiara (Di domenica 19 gennaio 2020) Serata varia a Che Tempo Che Fa di stasera, domenica 19 gennaio 2020, con Fabio Fazio sempre uno e trino che parte su Rai 2 alle 19.40 con Che Tempo che Farà, quindi segmento prime time e in seconda serata spazio al Tavolo. Che Tempo che Fa, gli ospiti di domenica 19 gennaio 2020 Il segmento preserale conta sulla partecipazione di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e Gigi Marzullo inviato speciale. Per il prime time, ospite di punta per lo spettacolo Uma Thurman, anche se Fazio accoglie una delle reunion più attese dello showbiz italiano, quello tra le sorelle Paola e Chiara Iezzi. Per restare sul coté musicale, ospite Elisa che canta Tua per sempre, mentre - per tornare al cinema - Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea presentano Figli, ultimo film scritto da Mattia Torre per la regia di Giuseppe Bonito, dal 23 gennaio nelle sale. Per il racconto dell'attualità, attesa per la ... Leggi la notizia su blogo

ilfoglio_it : C’è un filo rosso che lega tutti gli interventi di Benedetto XVI dopo la rinuncia: l’allarme per una Chiesa pronta… - Fiorello : Eravamo Siciliani! Siciliani come Pietro Anastasi! Grazie Pietro. Eravamo fieri di essere tuoi corregionali. In un… - MarcoBarzaghi : +++Mezzo miracolo dell'Area tecnica che è riuscita ad avere il transfer della Fa a tempo di record #Young può gioca… -