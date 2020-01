‘Che esagerazione…’: Elettra Lamborghini seminuda, mutandine e reggiseno striminzite non contengono le grazie [FOTO] (Di domenica 19 gennaio 2020) Elettra Lamborghini al Festival di Sanremo 2020 Senza ombra di dubbio Elettra Lamborghini ha le capacità di far parlare di sé. la ricca ereditiera tra poche settimane si esibirà per la prima volta sul prestigioso palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo. Una scelta, quella di Amadeus che ha scatenato una serie di polemiche perché l’influencer non è una vera e propria cantante. Tuttavia quest’ultima prosegue dritta per la sua strada. Nelle ultime ore, però, l’ex giudice di The Voice of Italy ha ha catturato l’attenzione dei follower per una Storia su IG davvero provocante. La foto in biancheria intima manda in estasi il popolo del web E proprio sul suo seguitissimo account IG, Elettra Lamborghini ha comunicati ai seguaci alcune novità. Una su tutte il suo nuovo cambio look. Ma non è finita qui, infatti a spiazzare il popolo de web sono state alcune ... kontrokultura

