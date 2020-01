Cerruti: “Cristiano Ronaldo fallimento senza Champions, lo scudetto si vince anche con Matri e Vucinic” (Di domenica 19 gennaio 2020) La Juventus scende in campo per la nuova giornata del campionato di Serie A, la squadra di Maurizio Sarri sta attraversando un ottimo momento ed è reduce dal successo in trasferta contro la Roma. Ottime prestazioni nell’ultimo periodo anche per Cristiano Ronaldo, i bianconeri però hanno preso il portoghese per vincere la Champions League e senza il trofeo sarebbe un fallimento. E’ il pensiero del giornalista Alberto Cerruti ai microfoni di Calciomercato.com: “Ronaldo è l’uomo Champions, se non la vincono è un fallimento sportivo ed economio. I bilanci ora sono in rosso, con lui la Juve non ha fatto niente di più in Europa rispetto a quando non c’era. Ronaldo ha portato più ai media che alla Juve. Il tifoso vuole vincere, ma lo scudetto lo vinse anche con Matri e Vucinic. E con Conte ha fatto il record di punti”. LEGGI anche –> ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

