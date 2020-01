C’è Posta per te: Mara Venier svela chi paga i regali agli ospiti, fan spiazzati (VIDEO) (Di domenica 19 gennaio 2020) Ieri, sabato 18 gennaio, è andata in onda un’altra puntata di C’è Posta per te, tra i vari ospiti è arrivata anche la tanto amata Mara Venier. La donna ha fatto il suo ingresso in studio verso la fine della trasmissione per parlare della storia di Mimmo. Un ragazzo che ha voluto fare una sorpresa ai suoceri e al cognato a seguito della scomparsa della sua fidanzata Giada. La triste storia ha commosso tutti, ma ci ha pensato l’ospite a donare un piccolo sorriso sia ai presenti in studi sia ai telespettatori. La conduttrice RAI, infatti, ha portato agli ospiti dei regali e dopo poco ha svelato chi fosse a pagare i doni che spesso vengono elargiti durante il programma, si tratta di Maria De Filippi. Mara Venier commossa dalla storia di Mimmo L’ospitata di Mara Venier a C’è Posta per te è molto piaciuta ai telespettatori. Con la sua ironia, schiettezza e ... Leggi la notizia su kontrokultura

