C’è posta per te, Mara Venier dichiara: “I regali li paga Maria De Filippi” (Di domenica 19 gennaio 2020) Ieri sera durante la puntata di “C’è posta per te” è tornata Mara Venier, contattata da Mimmo per fare una sorpresa ai suoceri e al cognato. Dopo aver raccontato la sua esperienza personale per cercare di aiutare la famiglia presente in studio, Mara ha confessato un dettaglio molto importante circa la trasmissione. Mara Venier si racconta a C’è posta per te Mimmo – l’uomo che si è presentato ieri sera a C’è posta per te – ha perso la fidanzata Giada, madre di sua figlia Beatrice, in un incidente stradale. Da questo fatidico e orribile giorno la famiglia della sua amatissima Giada è diventata a tutti gli effetti la sua famiglia e durante la puntata di ieri sera l’ha voluta ringraziare. Per farlo ha scelto di chiamare Mara Venier, che ha raccontato la sua esperienza personale: “La vita ti porta improvvisamente a dover accettare ... Leggi la notizia su velvetgossip

