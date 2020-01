Castellammare, si addormenta con la stufa accesa e la casa prende fuoco: salvato dai pompieri (Di domenica 19 gennaio 2020) Un anziano è stato salvato dai vigili del fuoco, intervenuti per un incendio che si era sviluppato nella sua abitazione. Da quanto si apprende, l'anziano si era addormentato con la stufa accesa: quando i pompieri hanno fatto irruzione nell'appartamento, lo hanno trovato ancora addormentato, ignaro del fumo e delle fiamme che avevano avviluppato gran parte dell'abitazione. Leggi la notizia su fanpage

